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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbek Kulubayev'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Kırgızistan#Ceenbek Kulubayev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbek Kulubayevi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbek Kulubayevi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbek Kulubayevi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbek Kulubayevi kabul etti


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#Recep Tayyip Erdoğan#Kırgızistan#Ceenbek Kulubayev

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