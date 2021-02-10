Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İlk isim önerisi Bahçeli'den geldi: Cacabey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.



Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da isim önerileri hakkında ‘Umarım güzel bir isim bulunur. Cecebey de ilginç bir isim, daha önce de Gökmen geçmişti. Biraz daha zamana ihtiyacımız var herkesin içine sinecek bir isim için’ ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İSİM ÇAĞRISINI BU SÖZLERLE YAPMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AY’A ULAŞARAK SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gökyüzüne bak ayı gör” ifadeleriyle Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’nı açıkladı. Erdoğan, “Milli Uzay Programı’ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir. Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir” dedi. Erdoğan, "İnşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin uzay hamlesinin ayrıntılarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

NASIL SEÇİLECEK?

Prensipte herkese açık. Ama takdir edersiniz ki bu çok zor bir seyahat. Uzay hakikaten çok zor bir ortam. İnsanların yaşaması için uygun olmayan bir ortam. Herkes gitmek istiyor. Yaş kriterini biz belirlemeyeceğiz, eğitim veren kurum belirleyecek. Bunları değerlendiriyoruz, sıkı kriterler var. Belli bir yaş grubunun üzerinde olmayacak. Çok uzun boylu, çok kısa boylu olmayacak. Bir altyapısı olan; havacılık arka planı olan, fiziki durumu iyi olan biri olacak.

İSİM BELLİ Mİ?

Umarım güzel bir isim bulunur. Cecebey de ilginç bir isim, biraz daha zamana ihtiyacımız var herkesin içine sinecek bir isim için.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Bende öyle bir uzun liste var ki herkes gitmek istiyor. Eğitim verecek olan kurum, onların çok katı kuralları var.

UZAYDA NE KADAR KALACAK?

Hedefimiz 10 gün. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmasını planlıyoruz.

Uzay aracımızı yapmayı, 3 sene içinde yetiştirmeyi öngörüyoruz. Motorumuz, hibrit robot daha önce hazır olacak. Uzay aracımızın 2 tonluk bir ağırlığı olacak.

Çok hassas bir konu. Ülkemizden fırlatalım, bunu çok isteriz ama Türkiye'nin konumu buna müsait değil. Fırlatma yapma yeri için görüşmelerimiz var. Ekvator'a yakın bir yer olacak ve denize okyanusa açık bir yer olması gerekiyor.





