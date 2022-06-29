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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Ek bütçe teklifinden çıkarıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2022 Ek Bütçe#TBMM Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı Ek bütçe teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2022 yılı ek bütçe teklifinden "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine çıkarıldı.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.

'KANUN METNİNDEN ÇIKARTILMASINI TALEP EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı maaşı zammıyla ilgili olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" demişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#2022 Ek Bütçe#TBMM Genel Kurulu

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