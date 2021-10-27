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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

#Ankara#Beştepe#Çad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

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Konuk Itno'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Itno'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Itno, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Itno, merdivenlerde Türkiye ve Çad bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Fatih Sayan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin yer aldı.

 

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#Ankara#Beştepe#Çad

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