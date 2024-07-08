Çinli BYD Türkiye'ye fabrika kuruyor... 27 yıl sonra 1 milyar dolarlık yatırım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD Yönetim Kurulu'nu kabulünün ardından yeni nesil araç yatırımı imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapıldı.

Kabulün ardından Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşması imzalandı.

Türkiye tam 27 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan yabancı otomotiv yatırımına hazırlanıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

(Elektrikli araç üreticisi BYD firmasının yatırımı) 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor