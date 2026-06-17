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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu

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