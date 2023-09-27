×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Suudi Arabistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr ve Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy'i kabul etti.  

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gözden KaçmasınKomşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazırKomşu umudunu Türkiye'ye bağladı! Atina Ankara'dan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır!Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr’ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ardından gerçekleşen kabulde Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!