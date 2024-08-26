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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Taarruz#Milli Mücadele Kahramanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruzun kahramanlarını andı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Taarruz#Milli Mücadele Kahramanları

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