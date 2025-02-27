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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti taktı

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Rozet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğana parti rozeti taktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 16:18

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a (21), Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti rozeti taktı.

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Burdur'da yaşayan 2004 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce AK Parti üyesi oldu. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından üyeliğinin yapılmasının ardından dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğana parti rozeti taktı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, İl Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Özbey'in de eşlik ettiği Erdoğan'a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğana parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğana parti rozeti taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğana parti rozeti taktı

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Rozet

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