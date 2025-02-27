Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti taktı

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Burdur'da yaşayan 2004 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce AK Parti üyesi oldu. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından üyeliğinin yapılmasının ardından dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gitti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, İl Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Özbey'in de eşlik ettiği Erdoğan'a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

