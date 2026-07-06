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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Bulgaristan Başbakanı#Nato Zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radevi kabul etti

'BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, kabule ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

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Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği belirtilerek, "Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radevi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti.

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Cumhurbaşkanımız, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti" denildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bulgaristan Başbakanı#Nato Zirvesi

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