Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü

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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.