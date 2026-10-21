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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bulgaristan Başbakanı Radev#Türkiye-Bulgaristan İlişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 21:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bulgaristan Başbakanı Radev#Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

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