Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile görüştü. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ERDOĞAN, BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.

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ERDOĞAN, SİERRA LEONE CUMHURBAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Bio'nun Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

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Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.