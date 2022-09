Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi ile Milliyet yazarı Zafer Şahin’in gündeme ilişkin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

“(Ekonomi modeli) Açık net söyleyeyim; inşallah bu yüzyıl, adını koyuyorum ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor; Avrupa’da, Amerika’da durum nedir görüyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. 2’den 4.6; Türkiye’nin büyümesini gösterdiyse bu bir gerçektir. Yüzde 7.5 dengeli ve güçlü bir büyüme kaydettik. 2022 küresel büyüme tahminleri hamdolsun dünyada aşağı yönlü güncelleniyor, buna rağmen Türkiye Ekonomi Modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak, bunu göreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

ENFLASYON DÜŞECEK

(Enflasyon) Şubat’ı bile değil Ocak’tan itibaren bunun emarelerini göreceğiz. Enflasyondan önce faize bakıyorum, şu an itibarıyla biz faiz oranını indirdik. Buradan yatırımcılara çağrımı yapıyorum, bak kamu bankaları başta şu anda faiz yüzde 12’ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha aşağı inecek. Bu enflasyonu aşağı indirecek. Bir defa gel yatırımını yap, düşük faizle krediyi al. Hem istihdam sağla hem üretim, ülkenin büyümesine katkı sağla.

HİÇ ENDİŞE ETMEYİN

Son asgari ücret tespit rakamını da aralıkta yapacağız. Tekrar değerlendirmeleri yapıp, yeni bir adımı da en geniş anlamda çalışmayı yıl sonunda adımları atacağız. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti aralık ayında yapacağız. Rahat olun, hiç endişe etmeyin.

EYT SON AŞAMAYA GELDİ

Vedat Beyin alanına girmeyeyim, onu kendisi açıklarsa isabetli olur. Son aşamasına geldiğini biliyorum.

SOYGUNCULARA DEĞİL YATIRIMCIYA İMKÂN

Amerika’nın faiz artırımı nedir, ciddi bir oran yok. Diyelim ki Amerika’da faiz artırımı son nihai durum yüzde 6 olabilir. Avrupa’da da böyle. Çift haneli rakamda değiller. Biz son PPK yüzde 12’ye indirdi. Temennim bunu biraz daha indirme suretiyle yıl sonunda faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Şu anda da biz yavaş yavaş paramıza değer kazandırma gayreti içinde olacağız. Faizi düşürmek suretiyle. Biz soygunculara değil yatırıcımlara bir imkan açalım. Sen yatırımı yap da onunla kazan. Bu modelin adı Türkiye Ekonomi Modeli, Türkiye’nin yüzyılı dediğimiz adım, seçim mottomuz da o olacak, Türkiye’nin yüzyılı.

A’DAN Z’YE DEĞİŞMEZ

(2023 milletvekili listeleri) Futbol takımlarında bile transfer mevsiminde A’dan Z’ye hepsi değişmez. İçeriden birkaç tane değiştirirsin. A’dan Z’ye değişmez. Nereden aksama varsa... AK Parti’nin içerisinde de nerede aksama varsa bu aksamaların olduğu bölümleri değişikliğe tabi tutarak, iller bazında olur, yönetimdeki yapı içerisinde olur; bu değişiklikleri yaparak çok daha güçlü bir kadroyla yeni seçime hazırlanmak gerekir.

DEĞİŞİME AÇIK PARTİYİZ

(Kabinede değişiklik) Şurada 8 ay kaldı, 8 ay içerisinde bu tür bir şeyi yapmak işletmecilik ve yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek. Futbola bu tam denk gelir. Niye? Baktın adam sakatlandı ne yapacaksın? Fevkalede bir durum olursa böyle bir adım da atılabilir. Bir şey bizim için çok önemli. Kimliğimizden değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz. Kadro yeniliklerini bir bayrak yarışında değişim olarak gördüğümü daha önce ifade etmiştim.

HELALLEŞMEYE AÇIĞIM

(Küskünlere çağrı) Helalleşme noktasında böyle bir sıkıntı varsa, tabiki her an, her zaman hellalleşmeye açığım. Küskün olan arkadaşlarımıza da zaten kapımızı açmak suretiyle onları partimizin kadrolarımızın içerisinde değerlendiriyoruz, değerlendirmeye de devam edeceğiz.

DİRİ KAFAYI NİYE YORAYIM

(Muhalefeti takip ediyor musunuz?) Onları sizlerden, televizyonlardan dinliyoruz. Özel olarak niye takip edeyim? Diri bir kafayı niye yorayım?

SADECE İŞİMİZE BAKACAĞIZ

(Rakibin önemi yok mu?) Hayır böyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımızla da ittifak halindeyiz. Sadece işimize bakacağız.

BENİ ÜLKEM TANIYOR

(Rakibiniz kim olsun istersiniz) Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz meselemiz değil. Biz şu anda bu seçime en iyi nasıl hazırlanırız, onun gayreti içerisindeyiz. Tayyip Erdoğan’ı benim ülkem tanıyor. Kolay değil 20 yıldır bu ülkede görev yaptım.

ENDİŞE TAŞIMIYORUM

(Seçimlerde bir endişeniz var mı?) Öyle bir endişe taşımıyorum. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey bu konuyla ilgili açıklamasını başta yaptı. Teşkilatımın da böyle bir endişesi yok. Çalışıyoruz, önümüzde Güneydoğu bu iller var. Samsun, Denizli bütün buraları da dolaşacağız. Gidilmedik yer bırakmayacağız.Her seçimde tasfiye olur mu olur. Bu seçimde de birileri tasfiye olacak.”

CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

“(Mersin’deki terör saldırısı): Şehidimiz başta olmak üzere diğer polislerimiz orada gerçekten kahramanca mücadele verdiler. CHP’nin bu teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte savunmuş olması. Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verseler, böyle ibretlik, utanılacak hallere düşmezlerdi. Terörist olduğunu en baştan beri söylüyoruz ama bunlarda yüz yok. Resmi internet sitelerinde tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hâlâ maalesef gezdiriyorlar. CHP bir milli güvenlik sorunudur. Kastım bu. CHP’nin bunların arkasında durması, diğer yandaş malum partinin bunların arkasında durmasının kıymeti harbiyesinin olmadığı ortaya çıkıyor. Bunların muhakkak terörle iltisakı var, dağla bağlantısı var. Bunlar Diyarbakır’da 50 küsür suçsuz evladımızı, bunlar sokağa çıkın demek suretiyle, onların ölümüne sebep olmadılar mı? (Demirtaş’ı mı kast ediyorsunuz) E tabi ki.”

YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİYOR

(Toplu konut projeleri): “Bir şeyi daha yapma durumumuz var. Konut, arsa bir de gençlere yönelik adım. Arsamı alır altyapısı hazırsa evimi ben kendim yaparım diyenlere yönelik mevcut rakamı arttırmak suretiyle, belki bunu 1 milyona çıkarmak suretiyle, yine kuraya tabi tutarak istiyoruz ki biz vatandaşlarımıza sayıyı arttırarak böyle imkan tanıyalım. Rakam 5’i yakalayınca bize bu yeni adım atmak yeni zemin hazırlamak için böyle bir adımı yapalım dedik. Biz altyapısını yapacağız. O da evini yapacak.

KURADAN ÖNCE YETİŞECEK

Türkiye’nin dört bir yanı. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Planlamayı yaptıktan sonra hangi ilde ne kadar arsa biz takdim edeceğiz bunun adımını kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Çalışmayı dün akşam Murat Bey’e talimatı verdim bu çalışmayı başlat, en kısa sürede duyurusunu yapalım dedim. Bu kadara ulaşırız diye düşünmedim. 250 bin konutla ilgili açıklamıştım. Demiştim ki biz seçim sonrası ikinci bir etabı başlayabiliriz demiştim.

VATANDAŞ YAPSIN

Şimdi şartlar bizi öyle zorluyor ki hiç olmazsa arsa, kuru arsa değil altyapısını yaparak verelim bunu vatandaşımız kendisi yapsın. 500 bin sosyal konuta başlayalım, arsalara vatandaşımız girsin kendi konutunu yapsın. Biz arsaların adedini arttırırsak. Ağzı olan konuşuyor. 1 milyon 175 bin toplu konutu biz yaptık, başkası değil. Parasal olarak bizim bir sıkıntımız yok, biz bunları yaparız. Konutta iki yıl verdik. Vatandaşımıza biz bu noktada mahcup olmayacağız.”

DOĞALGAZDA SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ

“Biz doğalgazda sıkıntı yaşamayacağız. Tasarruf çağrısı yapmadım, yapmıyorum. Karadeniz doğalgazı bu kışla beraber devreye girerse işimiz kolay olacak. Rusya ile bu noktada sıkıntımız yok. Herhangi bir ihtilafımız yok. Artı bazı değerler katması konusunda görüşmelerimiz oluyor. Ondan da güzel gelişmeler olacak. Akkuyu’da da biz Ruslarla beraber çalışıyoruz. Birinci türbin 2023’te yetişecek. Sinop’ta bir nükleer enerji santrali adımını atacağız. Putin’le etraflı görüşmelerim oldu. Yenilenebilir enerjide nükleer enerji santrallerinin çok büyük fonksiyonu var. Bunun çalışmalarını Soçi görüşmemizde de Sayın Putin’le yaptık. Doğalgazda, nükleer enerjide dayanışmamızı devam ettireceğiz. 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik araştırma var. Ama Karadeniz’de ama Doğu Akdeniz’de şu anda 10 bin 12 bin 500 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. İnşallah bu kabiliyet berekete dönüşür, buradan doğalgaz, petrol çıkartırız. Doğalgaz da petrol de gelse bizim için eyvallah.”

BARIŞ İÇİN UMUTSUZ DEĞİLİM

“(Rusya-Ukrayna savaşında barış için umut var mı) Ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek, bu da hayal olur. Şu anda 4 tane şehirde yapılan referandum olayı neyi getiriyor, sıkıntıyı getiriyor. Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik. Zelensky de bu 4 tane bölgeyle ilgili bizden desteklerimizi istiyor.

PUTİN’İ CİDDİ RAHATSIZ ETTİ

Biz şu anda tahılı az gelişmiş fakir ülkelere nasıl aktarırız gayreti içinde olduk. Ne yazık ki mevcudun yüzde 80’i daha çok zengin ülkelere gitti. Zengin ülkelere gidince bu ciddi manada Putin’i rahatsız etti.

(Rusya’daki kısmi seferberlik kararı) Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu hiç bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten inşallah hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla bu işi çözmek işin en isabetli adımı olacaktır.”

MÜLTECİLER BRİKETLERE TAŞINIYOR

“SURİYE’de terör örgütü varlık gösterdiği ve milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse; sahada bu doğrultuda her türlü tedbiri alıyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf buna olumlu yaklaşımda bulunmalı ki netice alalım. ABD ve Rusya’nın vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. Sınırdan 30 km güneye.

Şam’la ilgili bizim istihbarat örgütümüz oralarla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Bizler de istihbarat örgütümüze göre yol haritamızı belirliyoruz.

(Suriye’ye mültecilerin dönüşü) Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 100 bin, ikinci etapta 250 bine çıkarmak. Buralarda briket evler yapıyoruz.

(Briket evlerin finansmanı) Bir ara AGİT bizimle destek vereceğiz filan. Hiçbir şey gelmedi.”

KIBRIS ADIMI CEVAPSIZ KALMAZ

ABD’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik olan silah ambargosunu kaldırma kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC’de gereken adımları atacağız” dedi.

“(Yunanistan’la gerilim ve adalarda yığınak tespiti) ABD, herşeyden önce NATO’da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. Türkiye’nin NATO’daki durumuyla Yunanistan’ın mukayese edilebilir yanı yok. Biz NATO’da 5. sıradayız. Hem yaptığımız ödemeler hem verdiğimiz güçle NATO’da önemli konumda olan bir ülkeyiz. Amerika’nın bu adalara, gerek Midilli gerek Sisam’a bu kadar yüklü silah araç gereç göndermesi kabul edilebilir birşey değil. ABD’nin son zamanda bunlara verdiği zırhlı araçlar, bunları konuşlandırmaları falan İHA’larla tespit edildi. Bunlarla tespit etmeye kalmadık, Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor. Ne diyorlar ‘bunu Rusya için kullanacağız.’ Amerika ve Yunanistan’a gerekli uyarıları yaptık. BM’ye son mektubu 17 Eylü’lde gönderdik. Şimdi biz burada uluslararası yargı yolunu tıkadıklarını görüyoruz. Uluslararası hukuktan yanayım diyorsan neden görüşmeden kaçıyorsun. Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. Lozan’a göre buralar özel statüye sahip. Yunanistan’da 9 adet Amerikan üssü mevcut. Bizim Amerika’dan beklentimiz Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokmamasıdır.

Amerika’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırması ne içerik ne zamanlama açısından izahı yoktur. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar tehdit eden adımların görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Kuzey Kıbrıs’ta ne gerekiyorsa bu adımları atacağız.

40 BİN ASKERİMİZ VAR

Bizim Kıbrıs’ta 40 bine yakın askerimiz var. Bunun dışında şu anda bizim silah, mühimmat, araç gereç bu konularda hem kara hem hava hem deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz. Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir.

Anlaşılan şu ki Amerika ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da maalesef attığı adımlarla Türkiye’ye sen ne yaparsan yap diyor. Lozan’a baktığımız zaman bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Ama silahtan ari olması gereken adalara Amerika maalesef ne Lozan’ı dinliyor ne Paris’i dinliyor. Bunları dinlemeden bu adımları atıyor.

KKTC İÇİN NETİCE ALACAĞIZ

(KKTC’nin tanınması çağrısı yaptınız, beklentiniz var mı) Bu tanınmalar öyle bir anda olan şeyler değil. Biz diyoruz ki Kıbrıs Türk halkının eşit statüsü tescil edilsin. Bu eşitliği sağlama görevi önce BMGK’ya düşer. Eğer BMGK gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız. Çünkü ben BMGK’dan netice alacağımıza inanıyorum. 1.5 yıldır BMGK’dan hiçbir hareket görmedik. BMGK yapamıyorsa o zaman BM üyeleri Kıbrıs Türklerini tanıyarak haklarını teyit edebilirler. Bunun için tanınma için çağrıda bulundum bu bir ön hazırlık. Uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması için çalışacağız. Uluslararası toplum çözümün yolunu KKTC’yi tanıyarak açmalıdır. Çabalarımızın sonuç vereceğine inanıyorum.

F-16’LAR KONUSUNDA İYİMSER BEKLEYİŞ VAR

(ABD ile F-16 gerilimi) Bize verdikleri söz başta Sayın Biden bu konuda demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16’ları ve diğer bütün parçalar aksam bunları vermekten yana olduğunu bize söyledi. Bu arada da yine özellikle Savunma Bakanım muhatabıyla görüşmelerinde bu istikamette cevaplar aldı. ‘Biz vermekten yanayız ama Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz’ filan. Bu seyahatte Cumhuriyetçilerden senatörlerle görüşmelerim oldu. O görüşmelerimde bana olumlu cevaplar verdiler. ‘Biz NATO’da en önemli ortağımız olan Türkiye’yi yalnız bırakamayız, elimizden gelen gayreti göstereceğiz...’ Farklı görüşmelerimiz oldu onlar da döner dönmez Türkiye’ye karşı tavrı olan kişilerden bahsetti, onlarla görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerle Türkiye’ye karşı hasmane tutum içinde olmanın doğru olmayacağını ifade ettiler. Dolayısıyla bu sorunu çözmemiz gerekir dediler. Sayın Biden’ın bize vermiş olduğu sözden hareketle bunun neticesini bekliyoruz. (İyimser bekleyiş mi) Evet. NATO’nun menfaatine olan böyle bir girişimde NATO bizi yalnız bırakmayacaktır gerekli adımları atacaktır diye düşünüyorum.

TOGG’DA ÜRKÜTÜCÜ FİYAT OLMAYACAK

“(TOGG’u ne zaman yıllarda göreceğiz, fiyatı ne olacak?) Şimdi yani fiyatlar noktasında ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e TOGG’u yetiştirelim istiyoruz. Zaten Varank kimseye bırakmıyor. Huzurlu, rahat. Hız yaptım. Gürcan Bey diyor, ‘Başkanım ne kadar basacaksan bas.’ Bu arabanın özelliği orada zaten. Kilometreyi açıklarsam eleştiri alabilirim. Potansiyel süper.