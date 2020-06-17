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Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın 3. ölüm yıl dönümü dolayısı ile Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle andı.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalin mimarı tüm öğretmenleri hürmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."




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