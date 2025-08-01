Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz

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Dün Beştepe’de Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Gabon geçiş seçimini müteakip cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçiminin de başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde işbirliği potansiyelimizi değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmamalarla ilişkilerimizi ileri taşımayı teyit ettik.

FETÖ İLE MÜCADELE

Özel sektörümüzün görev almaya hazır olduklarını kendilerine ifade ettim. Diğer alanlarda da Gabon’la tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelede en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi temelinde, istikrara katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Afrika’da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor.

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MACRON’U TEBRİK ETTİM

Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze’deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla gösterdiği dayanışma malumdur. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa yapmakla mükellefiz. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Avrupa’dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Nigeman’ın da Gazze konusunda benzer duygularımızı paylaştığını gördüm. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarına şifa olmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de benzer hassasiyetle konuya yaklaşmasını bekliyoruz.”

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NGUEMA: İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, ortak basın toplantısında şunları söyledi: “İkili görüşmemiz sayesinde ilişkilerimizin ne kadar mükemmel olduğunu teyit etmiş olduk. Ortaklığımızın güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduk. Madencilik, sanayi ve balıkçılık gibi alanlarda ilişkilerimizi daha güçlendirme konusunda fikir birliği yaptık. Türkiye’nin Afrika açılımı konusunda teşekkür etmek isterim. Umarım Gazze’ye bir an önce barış ulaşır. Sayın Erdoğan’ı en kısa sürede ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.”