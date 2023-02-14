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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak

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#AFAD#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. Erdoğan, 'Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak. Hiç endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu çok çok mübalağalı da bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. İki aylık, bir aylık yavrular var. Daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Büyük bir felaket, takip ediyoruz. Hedefimiz 1 yıl içinde bu konutları yeniden inşa ve ihya. Tüm vatandaşlarımın ilk söyledikleri şey konut. 'Benim evlerim ne olacak?' ilk sözleri bu.

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Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, sel afetlerinde nasıl kısa zamanda bunları inşa ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak. Hiç endişemiz yok.

Millete vereceğimiz sinyallerle, morallerle, milletimiz de AFAD'dan aldığı sinyallerle umutlu olacaktır. Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, eliniz dert görmesin.

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