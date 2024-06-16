Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kervan artık böyle yürümez

Haberin Devamı

“Ben inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri de İsrail’in artan şımarıklığından rahatsız. Artık şundan herkes emin ki bu kervan böyle yürümez” diyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

İSPANYA DENİZ FENERİ OLDU

(İspanya’nın Filistin’i tanıması) İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan katliamları karşısında İspanya ile duygularımızın, çekincelerimizin ve itirazlarımızın ortak olduğunu görmek sevindirici. Özelikle Filistin’in devlet olarak tanınması konusunda İspanya, zifiri karanlıkta insanlık gemisine yol gösteren bir deniz feneri olduğunu kanıtladı.

BIDEN SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇİYOR

(ABD’nin ateşkes planı) Ben inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri de İsrail’in artan şımarıklığından rahatsız. Bu rahatsızlığı Amerikan yönetimi açık açık dile getirmese de Amerikan üniversitelerinden, sokaklarından, öğrencilerinden, rektörlerden yükselen sesler, burada artık belli bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Bu da İsrail’i ciddi manada rahatsız ediyor. Artık şundan herkes emin ki bu kervan böyle yürümez. Sayın Biden’dan ateşkes planının bir seçim yatırımı değil, gerçekten ve samimi olarak Filistin’deki katliamları sonlandırmak için atılmış bir adım olduğunu ispat etmesi doğal olarak beklenir. Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir.

Haberin Devamı

TERÖRİSTAN KURDURMAYIZ

(Suriye’de terör örgütünün sözde seçim planı) Ortada seçim falan yok, öncelikle bunu belirtelim. Ortada terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristan kurmak için tertiplenmiş bir oyun var. Tabii burada Suriye yönetimi de kesinlikle onlara bu noktada rahat adım atma veya hareket etme müsaadesini vermeyecektir, vermez. Dışişleri Bakanı’mız Hakan Fidan, Moskova’da Putin’le ve Lavrov’la görüştü. Suriye’de PKK terör örgütünün ve diğerlerinin rahat hareket etme imkânı inşallah olmayacaktır. Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. (ANKARA)

BAHÇELİ’YE

YUMUŞAMA TARTIŞMALARI: DEVLET BEY’İN DEVLET ADAMI YAKLAŞIMI

(MHP Lideri Bahçeli’nin Cumhur İttifakı açıklaması) Sayın Devlet Bey’in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı’nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey’in açıklaması isabetli olmuştur.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL’E

İADE-İ ZİYARETİ HAZMEDEMEDİ

CHP’den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP’nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başkanı olarak buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir Altılı Masa değildir. Altılı Masa’nın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.

Haberin Devamı

EUROFIGHTER

ALMANYA YUMUŞADI

İspanya’nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya’yla temas noktasında, bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter’la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Bu konuda Almanya da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar. Fakat olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. KAAN’ımız artık kanatlandı.

AP SEÇİMLERİ

BUMERANG ETKİSİ BUDUR

Bizler uzun zamandan beri yaklaşan tehlikeyi işaret ediyorduk. Avrupa Parlamentosu seçimleri, ırkçı ve faşist yapılarla ilgili bizim kaygılarımızı haklı çıkardı. Avrupa’daki Müslümanları ve göçmenleri maalesef daha zor günler bekliyor. Sokaklarını, meydanlarını insanların kutsallarına hakarete, yabancı karşıtlığına açan, onların sırtlarını işlerine geldiği için sıvazlayan ülkeler, şimdi görmezden geldikleri gerçekle yüzleşti. Sık sık söylediğimiz bumerang etkisi işte tam olarak budur. Testi kırılmadan Avrupa’ya çağrımızı tekrarlıyorum. Gelin terörün her türlüsü ile ayrım gözetmeksizin mücadele edelim.

Haberin Devamı

Şu anda özellikle bizim Avrupa Birliği üyesi ülkelerle atacağımız adımlarda ibre bizden yana dersem abartmış olmam. Avrupa Birliği’nden Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan partilerin çoğu Türkiye’nin ne denli haklı olduğunu kabul ediyor. Mesela onlardan biri İspanya Başbakanı Sanchez. Türkiye’nin duruşunu takdirle karşıladığını bizlere ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu noktada olumlu duruş sergiliyor. Bu süreçte Türkiye’nin gerek Almanya’da gerek İngiltere’de gerek Fransa’da yakaladığı şanslar var. Biz bu şanslarımızı da güçlü durarak denemeye devam edeceğiz.

BAYRAM MESAJI: KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA ŞÖLENİ OLSUN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milletine, tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Gazzelilerin de bayramını kutlayan Erdoğan, “Acı çeken zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum” dedi ve özetle şunları söyledi: “Bayramlar birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

Haberin Devamı

ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK

Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız, üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da arttırmalarını tekrar tavsiye ediyorum.” (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)