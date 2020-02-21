Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile bu akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden satır başları:



Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar.

Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem.

İstanbul’daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.

Bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak.

Bizim 2 şehidimiz ve orada malum bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu ama bunun kat kat fazlası 150 rejim unsuru imha edildi.

12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs topu ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Ve şu anda oradaki mücadele yine kararlı şekilde devam ediyor.

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz.



Saat 18.00’de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.



LİBYA’DAKİ SON GELİŞMELER

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac’tır. Bugün Merkel ve Macron’a da bunları söyledim.

Şu anda Rusların Wagner’i orada. Bunları neden konuşmuyorlar. Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var.

Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım.

Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya’da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya’ya gittik. Aramızdaki fark bu.

ABD’DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?

Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump’a Rusya’dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

İRAN’DA KORONAVİRÜS

Çok değişik şey diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız.