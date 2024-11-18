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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Brezilya#Lula Da Silva
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 03:16

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

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İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında ‘Küresel Yönetişim Reformu’nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Brezilya#Lula Da Silva

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