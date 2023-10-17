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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Brezilya#İsrail
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükûnetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Brezilya#İsrail

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