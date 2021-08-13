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Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti.

Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

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