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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bosna Hersek#Bakir İzzetbegoviç
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 19:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleri ile toplantısının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Erdoğan, İzzetbegoviç’in kabrine çiçek bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kabir ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bosna Hersek#Bakir İzzetbegoviç

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