Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boris Johnson#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putinden dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirinUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirinHaberi Görüntüle


ZELENSKİ: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE MİNNETTARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme de Ukrayna lideri Zelenski ile gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Zelenski görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la rutin görüşmemizi yaptık. İstikrarlı destek için minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından sürdürülen saldırganlık ve nükleer terörizm konusunda bilgi verdim. Çatışmaları durdurmayı başarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Direniş güçlerine katılan eski Ukrayna lideri CNN TÜRKte...Direniş güçlerine katılan eski Ukrayna lideri CNN TÜRK'te... Haberi Görüntüle




Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boris Johnson#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş