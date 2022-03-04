Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.







ZELENSKİ: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE MİNNETTARIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme de Ukrayna lideri Zelenski ile gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Zelenski görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la rutin görüşmemizi yaptık. İstikrarlı destek için minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından sürdürülen saldırganlık ve nükleer terörizm konusunda bilgi verdim. Çatışmaları durdurmayı başarmalıyız" ifadelerini kullandı.





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