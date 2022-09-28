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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de fotoğraflarını göstermişti! Umuda yolculuk Kimsesizler Mezarlığı'nda son buldu

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#Yunanistan#Göçmen#Kimsesizler Mezarlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BMde fotoğraflarını göstermişti Umuda yolculuk Kimsesizler Mezarlığında son buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 18:50

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Marmaris ilçesinde boğularak hayatını kaybeden 2'si bebek, 3'ü çocuk 1'i yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cenazeleri Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslenişinde 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyinin fotoğrafını göstererek, "Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmişti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarılmıştı. Can salı civarından 2’si bebek, 3’ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştı.

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"KİMSESİZLER MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİLER"

Cansız bedenleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmen, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan 6 düzensiz göçmenin cenazesini defnetmek için 15 gün içinde başvuru olmadı. Yasal bekleme sürecinin ardından 6 düzensiz göçmenin cenazesi Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki, Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FOTOĞRAFINI GÖSTERİP BM'DEN DÜNYAYA SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyinin fotoğrafını göstererek, "Asım bebek ve Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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#Yunanistan#Göçmen#Kimsesizler Mezarlığı

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