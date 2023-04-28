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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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