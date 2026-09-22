Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta yoğun diplomasi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye tarafından BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

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GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Genel Sekreter Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ile Kudüs’teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğimizi, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.

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KATAR EMİRİ TEMİM İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI FAYE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.

Liderler, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla iş birliğini daha ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini defalarca eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemli olduğunu belirterek, İran ve Ukrayna'da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda bir yenişememe halinin hakim olduğunu söyleyerek, Karadeniz'de Türk veya yabancı ticaret gemilerinin hedef alınmasının durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini de vurguladı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN BURNHAM'IN KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabulünde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burnham'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere, birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini defalarca eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, İran ve Ukrayna'da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini kaydetti.

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Ukrayna konusunda bir yenişememe halinin hakim olduğunu belirten Erdoğan, Karadeniz'de Türk veya yabancı ticaret gemilerinin hedef alınmasının durumu daha da karmaşıklaştırdığına işaret etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.



Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.





JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİÇİ SANAE'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü. BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.