Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan ve Bozkır’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.

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