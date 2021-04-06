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DHA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan ve Bozkır’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.

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