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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABDye geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 01:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

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Özel uçak "CAN" ile TSİ 23.57’de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

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Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD

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