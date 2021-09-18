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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76ncı Genel Kuruluna katılmak üzere ABDye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidecek.

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AA- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşmiş Milletler#ABD