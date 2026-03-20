Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Rizeliler, değerli hemşerilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün buradan sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cenabıallah kardeşliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı'nı da sizlerle karşılayalım istedik. Tüm Rize'nin tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

"BAYRAM BARIŞ, HUZUR VE ESENLİK GETİRSİN"

Bayramın hem milletimiz hem İslam alemi hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Bilhassa Gazze'deki, İran'daki, Sudan'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere bayramı çeşitli sıkıntılarla karşılayan kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Biz daima adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış bir milletiz, bugün de kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri istiyoruz.

Bugün Ramazan Bayramı'nın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete sunacağız. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin Rize'mize Güneysu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz 100 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Rahmetli annemin adını taşıyan hastaneyi Güneysu'ya kazandırdık.

6 Şubat depremlerinden alnımızın akıyla çıktık. Bir başka ülkenin altından kalkamayacağı yükü kaldırmayı başardık.

"3 ADET YERLİ GÖKBEY'İ SAĞLIK FİLOMUZA DAHİL EDECEĞİZ"

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu yıl 3 helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Nasıl demokraside çağ atladıysak, Türkiye'yi darbeci zihniyetin baskıcı karanlığından kurtardıysak, sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye sağlık alanında da eskide kaldı.

Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik. Hastane deyinde modern tıbbi cihazlarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

"ATEŞ ÇEMBERİNDEN UZAK DURACAĞIZ"

Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırların ötesinde savaş devam ediyor, bölgede son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama ana muhalefetin umurunda bile değil. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok.

Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var.