Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Son 19 yıldır olduğu gibi Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başkaları gibi sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan olmadık. Biz 81 vilayetimizin her birini ziyaret ettik. Millete parmak sallamayı siyaset zannedenlerin aksine biz kapısı çalınmadık ev bırakmamak için ter döktük.

İlim, irfan, kanaat önderlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı güçlendiriyoruz.

Sivil toplum buluşmaları altında toplumumuzun kesimleriyle bir araya geleceğiz.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞ OLABİLİR Mİ?"

Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Yüzde 52'yi siz nasıl gayrı milli kabul edersiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Biz gayri milliyiz diyorlar.

Nefret siyaseti yapmanın kimseye faydası dokunmaz. Aynı düşünmek, meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizle empati kurmak zorundayız. Farklılıklar zaman gelir zenginliktir.

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Aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz.

Bizi kimse bölemez, biz, kimse ayıramaz. Şimdi bizler güzel bir muhabbet sofrasındayız. Bu muhabbet sofrasını ben şu anda hayranlıkla izliyorum. Siirt'in bu iklimi koruyacağına inanıyorum.

Kıymetli kardeşlerim, Türkiye 19 yılda bir sessiz devrim yaşanıyor. Bunu biz söylemiyoruz Batı söylüyor. Bu sessiz devrimi yapan bu kadro.

Eğitimde, sağlıkta, dış politikada, istihdamda Türkiye'ye hamdolsun çağ atlattık. Yaptığımız yaptırımlarla tüm ülkenin çehresini değiştirdik.

"TERÖRÜN VAHŞİ DİŞLERİNE KAPTIRACAĞIMIZ TEK BİR GENCİMİZ YOK"

İnkar politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Kardeşliğimizi güçlendirecek çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Attığımız her adımda sadece sizlerin dualarına nail olmayı istedik.

Kısa süre önce bizzat terör örgütü elebaşının yaptığı itiraf bu gerçeği ortaya sermiştir. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak.

Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

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Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur.

Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz yoktur. Günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız.

Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz. Biz sağlam durursak Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz.