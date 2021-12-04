Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Trabzonda bir gol daha Skor...Canlı | Trabzon'da bir gol daha! Skor...#Süper Lig
Her daireyi 15 kişiye satmışlar Firma önünde eylem yaptılar...Her daireyi 15 kişiye satmışlar! Firma önünde eylem yaptılar...#İnşaat Mağdurları
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
Galatasarayın 11i belli oldu Terimden sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz...#Süper Lig
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kripto paralar resmen çakıldı Uzman isimler sebebini açıkladıKripto paralar resmen çakıldı! Uzman isimler sebebini açıkladı#Kripto Para Piyasası
Filmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştıFilmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştı#Endonezya
Çok konuşulacak araştırma Yoksulluk, stres ve çevre bebeğin cinsiyetini etkiliyor...Çok konuşulacak araştırma! Yoksulluk, stres ve çevre bebeğin cinsiyetini etkiliyor...#Çevre Kirliliği
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siirt#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te “Sivil Toplum Buluşmaları” programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Son 19 yıldır olduğu gibi Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başkaları gibi sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan olmadık. Biz 81 vilayetimizin her birini ziyaret ettik. Millete parmak sallamayı siyaset zannedenlerin aksine biz kapısı çalınmadık ev bırakmamak için ter döktük.

İlim, irfan, kanaat önderlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı güçlendiriyoruz.

Sivil toplum buluşmaları altında toplumumuzun kesimleriyle bir araya geleceğiz.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞ OLABİLİR Mİ?"

Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Yüzde 52'yi siz nasıl gayrı milli kabul edersiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Biz gayri milliyiz diyorlar. 

Gözden Kaçmasın

Erdoğandan Kılıçdaroğluna TÜİK tepkisi: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinHaberi görüntüle

Nefret siyaseti yapmanın kimseye faydası dokunmaz. Aynı düşünmek, meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizle empati kurmak zorundayız. Farklılıklar zaman gelir zenginliktir.

Haberin Devamı

Aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz. 

Bizi kimse bölemez, biz, kimse ayıramaz. Şimdi bizler güzel bir muhabbet sofrasındayız. Bu muhabbet sofrasını ben şu anda hayranlıkla izliyorum. Siirt'in bu iklimi koruyacağına inanıyorum. 

Kıymetli kardeşlerim, Türkiye 19 yılda bir sessiz devrim yaşanıyor. Bunu biz söylemiyoruz Batı söylüyor. Bu sessiz devrimi yapan bu kadro.

Eğitimde, sağlıkta, dış politikada, istihdamda Türkiye'ye hamdolsun çağ atlattık. Yaptığımız yaptırımlarla tüm ülkenin çehresini değiştirdik. 

"TERÖRÜN VAHŞİ DİŞLERİNE KAPTIRACAĞIMIZ TEK BİR GENCİMİZ YOK"

İnkar politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Kardeşliğimizi güçlendirecek çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Attığımız her adımda sadece sizlerin dualarına nail olmayı istedik.

Kısa süre önce bizzat terör örgütü elebaşının yaptığı itiraf bu gerçeği ortaya sermiştir. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak.

Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur.

Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz yoktur. Günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız.

Biz çalışırsak Türkiye’nin büyümesine güçlenmesine kimse mani olamaz. Biz sağlam durursak Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siirt#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith