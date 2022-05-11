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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Slovakya#Bitlis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanarak birinci olan Bitlisli sporcuları Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası’na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi.

Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Slovakya#Bitlis

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