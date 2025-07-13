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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Savunma Sanayii
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile BAE'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayi ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Savunma Sanayii

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