Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz

“Uluslararası kuruluşların sessiz bakışları altında maruz kaldıkları onca barbarlığa, onca zulme ve soykırıma rağmen ‘Susarsak eğer taşları sıkacağız, acıkırsak eğer toprakla doyacağız ama asla terk etmeyeceğiz. Kanımız masumdur ama onu dökmekten çekinmeyeceğiz. Mazimiz önümüzde uzanıyor, yaşadığımız an içimizde, gelecek sırtımızda’ diyerek topraklarına sahip çıkan Filistin’in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.

KÛT’ÜL AMÂRE ZAFERİ

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût’ül Amâre zaferimizin 110. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu destansı zaferin 110. seneidevriyesinde Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları başta olmak üzere Birinci Cihan Harbi’nin tüm cephelerinde kahramanca mücadele eden askerlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Kût’ül Amâre Zaferi, Çanakkale Zaferimizle birlikte milletimizin mücadele azminin yanı sıra ordumuzun kurmay zekâsını ortaya koyan muhteşem bir askeri başarı hikâyesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Birinci Dünya Savaşı’nda ‘Araplar bizi sırtımızdan hançerledi’ yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri olmasıdır. Kut halkı, Osmanlı ordusunun bir parçası gibi hareket ederek kuşatmaya destek olmuş, hatta bu uğurda pek çok şehit vermiştir. Arapların yanı sıra Kürdi Berzenciye seyyidleri, Naini seyyidleri, Talabani gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusunun yanında savaşmışlardır. Yine tarihçilerimize göre, ordumuza destek veren Arap aşiretlerinin içinde Şii olanlar da bulunuyordu.

ÇANAKKALE’DE DE AYNI RUH

Sadece Kût’ül Amâre’de değil, aynı uhuvvet tablosuna Çanakkale’de de şahit oluyoruz. Saraybosna’dan, Üsküp’ten, Bakü’den, Kudüs’ten, Bağdat’tan, Şam’dan, Halep’ten nice kardeşimiz Çanakkale’de ecdadımızla birlikte omuz omuza çarpışmış, şehit düşmüş, kara toprağı al kanlarıyla birlikte sulamışlardır. Çanakkale bizim cihanşümul kardeşliğimizin vücut bulduğu yer olmuştur. Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.”

MİNİK DESTEKÇİSİNE SICAK YANIT

Erdoğan, tribünlerden yükselen “Tayyip dede seni seviyorum” sözlerine kayıtsız kalmadı. Sesi duyar duymaz başını tribünlere çeviren Erdoğan, el sallayıp gülümseyerek “Ben de seni seviyorum” karşılığını verdi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)

HASSAS BİR KAVŞAKTAYIZ

Ekonomik şahlanışımızın bir diğer lokomotifi Terörsüz Türkiye sürecidir. Ülkemize maliyeti iki trilyon doları aşan terör sorununu çözdüğümüzde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da hızlanacak. Gizli açık tüm sabotajlara rağmen süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde sürece katkı veren herkes tarihe adını kaydettirecek. Son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bir kere daha vurguluyorum. Karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. 23 Nisan resepsiyonunda da ifade ettiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.

Erdoğan’ın partisinin grup toplantısındaki konuşmasını AK Parti İzmir İl Teşkilatı’ndan gelen bir grup kadın da dinledi.