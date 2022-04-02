Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilinçli kullanılmazsa sosyal medya bataklık gibi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fatih Belediyesi’nin ilçedeki gençler için yaptığı 13 kütüphane ve 12 gençlik ve spor merkezini içinde barındıran Fatih’te Genç Projeler programının açılışına katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

YENİ NESİL ÇOK ŞANSLI

“Türkiye’nin en büyük kütüphanesini Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdik. Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz vakitlerde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bizim gençliğimizde maalesef böyle herkesin rahatça ulaşabileceği, istifade edebileceği güzel kütüphaneler, spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak okul hayatımızı sürdüren, sınavlara hazırlanan, okuma merakımızı gidermeye gayret gösteren bir nesildik. Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkânlar bakımından gerçekten çok şanslısınız.

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İnternet mecraları, özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de barındırıyor. Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını, özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz bir forumda dijital kültür, dijital ekonomi, dijital hukuk meselelerini enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz.”

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SOSYALLEŞMEYİ İHMAL ETMEYİN

Erdoğan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bir kitabın kapağının içine girerek adım attığımız o dünyanın yerini tutamaz, tutmamalıdır. Aynı şekilde hiçbir dijital mecra, sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Bunun için gençlerimizden internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkânların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz.”