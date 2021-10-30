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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? İbrahim Kalın'dan CNN TÜRK'e özel açıklama

#İbrahim Kalın#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joe Biden

Türkiye'nin G20 heyetinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kritik zirvenin ilk gününde CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'a konuştu. "Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?" sorusunu da yanıtlayan Kalın, "1-2 gün içinde daha buradayız. Burada görüşme olacak. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabi ki. Küresel birçok konu var" ifadelerini kulllandı.

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CNN TÜRK’ten Büşra Aslantaş’a konuşan İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:

Pandemi salgınından sonra yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi. Dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları burada ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi bunlar ana başlıklar. Zirve boyunca bunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde

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İtalya’nın ev sahipliğinde, dünya liderlerinin çoğu da bugün geliyor. Cumhurbaşkanımız da küresel ekonomi adaletinin tesisiyle ilgili atılması gereken kurumsal ve ilkesel adımları burada anlatacak muhataplarına.

G-20 gündemi ağırlıklı olarak ekonomi oluyor ama siyasi gündem de ele alınıyor. Terörle mücadele-göç gibi konular da gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanımızın bir dizi ikili görüşmeleri olacak. Hollanda Başbakanı’ndan AB başkanına, İtalyan başbakanından diğerlerine, muhtemelen Fransa lideri ve diğerleri…

10 BÜYÜKELÇİNİN AÇIKLAMALARI

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Mesajımız açık ve net. Cumhurbaşkanımız da açık ve net verdi. Büyükelçiler içişlerine karışamazlar, oradaki kurumlara, hukuk işlerine saygılı olmak zorundalar. Biz nasıl uyuyorsak aynı şeyleri o büyükelçilerden beklemek de hakkımız. Muhatap başkanlar bu konuyu açarsa, Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektir.

BIDEN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

1-2 gün içinde daha buradayız. Burada görüşme olacak. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabi ki. Küresel birçok konu var, Afganistan’dan Libya’ya, Suriye’den Kafkaslar’a, ikili ilişkiler var, savunma sanayi var… Ve diğer çok başlıklı ele alacaklar.

F-35

Bu bir teknik süreç. Teknik uzmanlar konuyu ele alacaklar. Bizim ödediğimiz paranın bu tarafa mahsup edilmesiyle ilgili teknik süreç nasıl ilerleyecek, F-16’larla ilgili bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız, modernizasyon ve diğer teknik konular, teknik çalışma gerektiriyor. Heyet geldi, bu heyetler gidip gelecekler. Biz olumlu bir cevap almayı istiyoruz. F-35 olmuyorsa hakkımızın asla yenmemesi, Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı ve duruşu da bu yönde zaten. Onun başka yerde, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kullanılması… Yaklaşımlar olumlu şu ana kadar. Ama biraz zaman alacak.

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#İbrahim Kalın#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joe Biden

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