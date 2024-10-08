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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Berdimuhammedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Berdimuhammedov

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