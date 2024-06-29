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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 13:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Görüşme

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