Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.