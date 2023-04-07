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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri ile görüştü! Destici'den toplantı sonrası açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BBP#Mustafa Destici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri ile görüştü Desticiden toplantı sonrası açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 16:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Destici "Son duruma göre hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

4 partimizin oyu 47-48, bununla Meclis'in yüzde 55-60'ını çıkarabiliriz diye bu düşüncemi daha önce de paylaşmıştım. Ben bu düşüncedeydim ama MHP listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. DSP de biliyorsunuz Cumhur İttifakı'na dahil oldu. DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi... Biz bundan sonrasında ne yapabiliriz, Yeniden Refah Partisi var biz varız AK Parti var, bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Fatih Erbakan ile de görüşeceğiz. Son duruma göre hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. BBP de seçime hazır. BBP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak seçmenimizin karşısına çıkmış olacağız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BBP#Mustafa Destici

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