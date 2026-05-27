Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda İstanbullularla buluşacak

Program, 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Cuma namazı da Haliç Kongre Merkezi’nde kılınacak. Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek programda hem Kurban Bayramı’nın manevi iklimi hem de İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü coşkusu birlikte yaşanacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı’nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Özdemir, asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olan İstanbul’da bayram sevincini hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Özdemir mesajında, Gazze’den Doğu Türkistan’a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerin dualarında olduğunu da ifade etti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydetti.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın manevi atmosferinin İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü heyecanıyla birleştiğini belirten Özdemir, “29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazının ardından İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü ve bayramlaşma programımız vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştireceğimiz ‘İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı’mıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Azerin konseri, mehteran gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul’un tarihi hafızasını ve fetih ruhunu yansıtacak buluşmaya, kentin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor.