Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyeleri, ordumuzun tüm neferlerini, askerlerini minnetle yâd ediyorum. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitemize her gün artan ilgilerini çok kıymetli buluyoruz. Devrimden sonra komşumuz Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerimizin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların, ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. İnşallah gelecekte ülkelerine hizmet ettikleri farklı görevlerde kendileriyle tekrar mülaki olacak, ortak çalışmalara beraber imza atacağız.1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzun farklı kademelerine güç katacaklar.

30 Ağustos’ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı. Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı.

"KESİLENİN SAKALIMIZ OLDUĞUNU KISA SÜREDE GÖRDÜLER"

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini sanıyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz. Bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldın. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.

Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Bu konuda gösterilecek en ufak bir rehavetin ağır bedelleri olur. Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Moralinizi bozmasına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, yedirmeyiz.

Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz."