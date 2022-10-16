Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’daki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

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Bartın'daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6'sı Sağlık Bakanlığına bağlı iki ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Yaralı madencilerin tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ederken, yakınları da endişeyle beklemeye devam ediyor. Hastane yönetimi refakatçi ailelerin dinlenmesi için özel bekleme ve dinlenme odaları hazırlatıp, ailelere bilgi verdi. Ailelerden edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından psikososyal destek ekibi de ailelerin yanından ayrılmıyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARALI MADENCİLERE ZİYARET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede hastaların durumu ile ilgili bilgi alırken hasta yakınları ile de görüştü.





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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENLERİNE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenlerine katılmıştı.



Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler, acılı aileye başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı kıldı. Rahman Özçelik'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden 41 işçiye 24 saat dolmadan ulaşıldığını belirterek, "Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakka uğurluyoruz.





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Rabbimize hamdolsun ki kendileri İnşallah şahadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili habibine komşu oluyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbime hamd ediyorum. Dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da çok uzun sürmüştü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize ulaştık. Tabii yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. İnşallah bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu mirasa bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin destekleri olacak, bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız" dedi.

İkindi namazına müteakiben köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Rahman Özçelik'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hayatını kaybeden maden işçisi Gürdal Serenli'nin, Serenli Mahallesi'ndeki cenaze törenine katıldı. Serenli'nin cenazesi de mahallede bulunan aile mezarlığına defnedildi.