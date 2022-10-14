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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor: Tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bartın#Maden Ocağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartına gidiyor: Tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 23:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden ocağında patlamasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Bartınımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bartınımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.

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"İHTİYAÇ HALİNDE AMBULANS UÇAKLARIMIZ HAZIRDIR"

Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir." dedi.

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