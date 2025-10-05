Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için bir fırsat penceresi

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Gazze’de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York’ta hem de Washington’da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. BM’de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık.

TRUMP’LA KONUŞTUK

Amerikan Başkanı Sayın Trump’la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. Ardından MİT Başkanımızı Katar’a, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdim. Dün akşam Sayın Trump’la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze’ydi. Gazze’ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın Sayın Trump’ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı.

İSRAİL DERHAL DURMALI

İsrail’in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir. Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekâlâ mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.”

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ… ‘SOYGUNA GÖZ YUMMUŞLAR’

“Buradan soruyorum: Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Öyle ya, madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız? Madem çark edecektiniz vatandaşa onca sözü niçin verdiniz? Biz bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı? Bunları size hatırlatmayalım mı? Bunların peşine milletimiz adına düşmeyelim mi? Kusura bakmayın, biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah’ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz. Aynı şekilde yargı ve emniyet mensuplarımız da vazifelerini yapacak. Buna tehditleriniz, hakaretleriniz, yargı ve emniyetimizi hedef göstermeniz engel olmayacak. Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Bunlar ortaya dökülünce CHP’nin başındaki zat ‘siyasi operasyon’ diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de hazır bulundu.

‘DEPREM ÜLKEMİZİN EN SANCILI GERÇEĞİ’

DEPREM ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara’da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir.

ÖNCE CAN ÖNCE HUZUR

Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur... El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek, inşallah çok kısa sürede çok büyük işler başarırız. Fakat ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek, neticede kaybeden yine biz oluruz. İnanıyorum ki Sultanbeyli burada da şu andaki tabloyla örnek bir duruş sergileyecektir. Sadece Sultanbeyli’den değil, tüm İstanbul’dan, tüm İstanbullulardan bu konuda yapıcı tavır bekliyorum.

‘RANTSAL DÖNÜŞÜM’ ÇAMURU

Yıllarca bizim projelerimize ‘rantsal dönüşüm’ diyerek çamur attılar. İşin bir yanından tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar. Peki sonra ne oldu? Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. ‘Rantsal dönüşüm’ iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla bir iki fotoğraf çektirdiler, sonra sırra kadem bastılar. Ama biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. ‘Bedava ev vereceğiz’ diyerek meydanlarda ahkam kesenleri ise bir daha bölgede gören, duyan olmadı. İzmir’de başlattıkları projede de sonuç büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar, insanımızı boş yere umutlandırdılar, sonra da milleti dolandırıp yüzüstü bıraktılar. Şimdi mahkemede hesabını veriyorlar. Kötüledikleri TOKİ’miz ise güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ’miz, projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz. İstanbul’daki fahiş kiraları denetlemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut kampanyasını başlattık. Detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Erdoğan, açılış töreninde çocuklarla fotoğraf çektirdi.