Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.

Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.