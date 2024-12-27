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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Balıkesir#Kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesirdeki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 19:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.

Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Balıkesir#Kaza

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