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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir#Balıkesir Valiliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kongresi için bulunduğu Balıkesir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

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Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir#Balıkesir Valiliği

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