Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj...
Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…
Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE