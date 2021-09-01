Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj...

Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.

Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…

Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.



Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021

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