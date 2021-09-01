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Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj...

Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.

Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…

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