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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bakir İzetbegoviç#Bosna-Hersek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye dair şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bosna-Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bakir İzetbegoviç#Bosna-Hersek

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