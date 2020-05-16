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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 20:52,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

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