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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet mevzilerinde kahramanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz iftara telefonla bağlanarak kahramanlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik etti pic.twitter.com/FuAS3Rp788— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2020
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