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Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'ın acı günü! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...

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Tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı. İhsan Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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  • Bakan Pekcanın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı
  • Bakan Pekcanın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı
  • Bakan Pekcanın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı
  • Bakan Pekcanın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde saat 14.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Erdoğan'ı Bakan Pekcan ve eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti.  Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

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